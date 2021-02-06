Морозы до 28 градусов. Погода на 7 февраля
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Фотографии: pixabay.com / ja2020
В воскресенье ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, днем по юго-западу порывистый.
Температура воздуха ночью составит 18-24 градуса ниже нуля, местами 25-28 градусов, в южных районах - минус 15-17. Днем будет 9-15 градусов мороза.
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