0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

Морозы до 28 градусов. Погода на 7 февраля

26 0

Морозы до 28 градусов. Погода на 7 февраля

В воскресенье ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, днем по юго-западу порывистый.

Температура воздуха ночью составит 18-24 градуса ниже нуля, местами 25-28 градусов, в южных районах - минус 15-17. Днем будет 9-15 градусов мороза.

0
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿