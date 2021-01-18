Крещенские морозы. Погода на 19 января
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Фотографии: pixabay.com / anonymat
Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами пройдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 19-24 градуса мороза, местами - минус 25-27, в северных районах - минус 13-18. Днем будет 10-16 градусов ниже нуля.
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