Морозы до 26 градусов. Погода на 18 февраля
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Фотографии: pixabay.com / wal_172619
В четверг ожидается переменная облачность. Ночью местами по востоку пройдет небольшой снег. Днем будет без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса мороза, местами - минус 23-26, по югу - минус 10-15. Днем будет 8-13 градусов ниже нуля, по юго-западу - минус 6-7.
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