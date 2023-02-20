Морозы до -23°С, сильный ветер и гололедица

В ночь на вторник, 21 февраля, погодой будет заправлять очередная система активных атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с акватории Балтийского моря через северные районы нашей страны на Брянскую область России. Днем в Беларуси скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с северных широт. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью временами, днем во многих районах пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью по северо-восточной половине ожидается сильный снег, мокрый снег, местами по Витебской области налипание мокрого снега. Местами будет метель, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. На большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем по юго-западу местами до 21-24 м/с. Температура воздуха ночью будет от минус 5 градусов по северо-востоку до плюс 5 градусов по юго-западу. Днем ожидается минус 2 - плюс 4 градуса, а в юго-западных районах - до плюс 8 градусов.

В среду, 22 февраля, ночью Беларусь окажется в тыловой части циклона, уходящего на юг европейской территории России, днем скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с севера. Похолодает. Ночью на большей части территории, днем местами по стране прогнозируются кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западу возможен дождь). Отдельные участки дорог будут скользкими. Температура воздуха ночью будет в пределах от плюс 1 градуса по юго-западу до минус 18 градусов по северо-востоку. Днем температура воздуха составит от минус 10 градусов в северо-восточных районах до плюс 4 градусов в юго-западных.

В четверг, 23 февраля, в Беларуси скажется влияние холодного антициклона, сформированного в арктической воздушной массе. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. При этом температурный фон понизится: в ночные часы будет от минус 3 градусов по юго-западу до минус 23 градусов по северо-востоку. Днем столбик термометра покажет от плюс 5 градусов по юго-западу до минус 8 градусов по северо-востоку страны.

В пятницу коррективы в погоду опять внесут атмосферные фронты, под влиянием которых до конца недели будут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, а температурный фон начнет повышаться. Так, 24 февраля на большей части территории Беларуси пройдут осадки. В отдельных районах слабая метель, гололед, слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов мороза, при прояснениях по востоку - 10-13 мороза. По юго-западу прогнозируется минус 1 - плюс 3 градуса. Днем температура будет от минус 1 градуса по востоку до плюс 8 градусов по юго-западу.

В субботу, 25 февраля, на большей части территории страны ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет минус 3 - плюс 4 градуса, а при прояснениях по северо-востоку - до минус 4 -9 градусов. Днем будет в пределах от минус 2 по северу до плюс 6 по югу.

В воскресенье, 26 февраля, ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 6 - плюс 1 градус. Днем будет минус 4 - плюс 3 градуса.