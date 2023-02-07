Морозно и без осадков: прогноз погоды на 8 февраля

В ближайшие дни погода существенно не изменится, но уже начиная с пятницы циклонические вихри из Атлантики принесут ослабление морозов, осадки, порывистый ветер.

По данным Белгидромета, завтра, 8 февраля, в метеоусловия на нашей территории вмешается антициклон, сформированный в холодной воздушной массе. Ожидается морозная и бесснежная погода, с температурным фоном около климатической нормы.

Итак, в среду облачно с прояснениями. Без осадков. Влажность до 90%. В ночные и утренние часы слабый туман, видимость до километра, изморозь. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, а днем падать.

Температура утром – от -2°С по юго-западу до -10°С по северо-востоку. С учетом высокой влажности и ветра по ощущениям будет не очень комфортно.

Днем столбики термометров смогут подняться до отметок – от 0°С в западных районах до -3°С в восточных.

К вечеру от -1°С по западу до -5°С по юго-востоку.

В четверг погодные условия продолжит формировать область высокого атмосферного давления и прохладный воздух с северных широт. Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура ночью от -3°С по северо-западу до -12°С по юго-востоку, при прояснениях в Гомельской и Могилевской областях до -15°С, днем -4°С…+2°С. В пятницу в утренние часы начнут прорываться атмосферные фронты с Балтийского моря, которые принесут более ненастную погоду – осадки, порывистый ветер и постепенное повышение температуры.

ОНТ