Мороз невелик, а стоять не велит. Как справляются службы ЖКХ с непогодой

Вы когда-нибудь задумывались, как меняется наше настроение от агрегатного состояния воды? Вот наши коммунальные службы наверняка замечали. Что ж, дворники Бобруйска точно смогут участвовать в соревнованиях по бодибилдингу весной следующего года. сами попробуйте целый день побросать лопатой снег, расчищая дорожки. Если спина позволит, то и руки прокачаются.

По информации генерального директора ГО «Бобруйскжилкомхоз» Александра Шостака, в городе все работники организации несут службу в усиленном режиме. На работу выходят и в ночь, и в выходные. К слову, только за эти субботу и воскресенье, по сообщению бобруйских метеорологов, выпала декадная норма осадков (13,4 миллимет­ра). Хотя нам ли решать, что для природы норма, а что нет. Вспомним строчки из песни: «У природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать».

Хочется отметить, что многие бобруйчане в эти дни смогли проявить свои лучшие качества, придя на выручку тонувшему в снегах транспорту. Тянули, толкали и вытаскивали иномарки «из суровой зимы», которая сполна вернула долги за прошедшие бесснежные годы.

К слову, в Могилевской области зарегистрированы 1782 пациента, пострадавшие от непогоды. Госпитализированы 168 человек, у 1755 – гололедная травма, у 27 – холодовая. Будьте осторожнее. Несмотря на то что коммунальные службы не жалеют песко-соляной смеси, щедро посыпая ею дорожки, новые слои снега и льда не заставляют себя ждать…Погода на этой неделе не облегчит работу, поэтому приветствуется любая помощь коммунальным службам. Лучшее, что сегодня можно сделать для города и соседей, – расчистить себе путь лопатой, благо, специнструмент продается в каждом хозяйственном магазине. Ориентировочная стоимость – от 20 рублей. Чистка снега разгоняет кровь, расщепляет жировые отложения и дает плюс несколько десятков очков к карме.

По информации синоптиков, осадки сохранятся в Беларуси до конца недели. Температура воздуха в ночные часы будет находиться в пределах минус 4 – плюс 4 градусов, днем – от минус 2 до плюс 4 градусов.

А ГАИ продолжает рекомендовать водителям соблюдать зимний стиль вождения. Скорость движения должна выбираться исключительно из тех дорожных и погодных условий, которые складываются в конкретный период. Условия могут меняться на протяжении дороги из одного населенного пункта в другой. Хаотичные перестроения из ряда в ряд могут привести к заносу автомобиля, ввести в заблуждение других участников дорожного движения. Все это с большой вероятностью приведет к совершению ДТП. Однозначно необходимо увеличить минимальные расстояния до впереди движущегося транспортного средства, соблюдать серьезный боковой интервал. Более того, нельзя совершать резких движений.

Анастасия Кастрица,

фото Виктора Чабана