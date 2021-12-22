Мороз крепчает. Погода до конца недели обещает быть со знаком минус

В середине недели погодные условия в стране продолжат определять холодные воздушные массы, поступающие с севера Европы. В среду, 22 декабря, ожидается облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет 10-17 градусов мороза, при прояснениях - 18-20. Днем температура воздуха составит минус 7-13, в юго-западных районах морозы слабее: ночью - 7-9, днем - 3-6.

В четверг, 23 декабря, также будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-западу, днем местами по республике пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы составит минус 11-18, при прояснениях - 19-23 градуса, в дневные часы столбики термометра покажут 7-13 градусов мороза, в юго-западных районах ночью будет 7-10, днем - 2-6 градусов ниже нуля.

В пятницу, 24 декабря, ситуация начнет меняться. Атлантика отправит на континент очередной циклонический вихрь и под влиянием его теплого атмосферного фронта стужа с территории страны начнет отступать. Температура воздуха ночью будет минус 8-15 градусов, по востоку при прояснениях - 16-18. Днем температура воздуха составит 1-7 градусов мороза, в юго-западных районах страны ночью будет минус 4-7, а днем здесь уже ожидается оттепель при температуре ноль - плюс 3. В ночные часы прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег. Утром и днем возможно преобладание облачной погоды, на большей части территории республики пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, по юго-западу с дождем, местами слабая метель, налипание мокрого снега, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

В субботу, 25 декабря, Беларусь еще будет находиться в орбите атлантического циклона, ночью на большей части территории, днем местами по республике пройдет кратковременный снег, по югу мокрый снег с дождем. В отдельных районах ожидается слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет 3-10 градусов мороза, при прояснениях до минус 13. Днем температура составит до минус 3-8 градусов. В южных районах температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 2 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный порывистый.

В воскресенье, 26 декабря, снова воздушные массы начнут поступать с севера Европы, температура воздуха понизится. Ночью ожидается 6-13 градусов мороза, при прояснениях - 14-18 градусов. Температура воздуха в дневные часы составит 2-9 градусов мороза, местами минус 10-12. Атмосферное давление подрастет, облаков станет меньше, а снег пройдет только в отдельных районах. Местами дороги будут скользкие.