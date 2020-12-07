Мороз и солнце. Погода на 8 декабря
belta.by 118 0
Порывистый ветер и до 12 градусов мороза ожидается в Беларуси 8 декабря, сообщили в Белгидромете.
Во вторник ожидается переменная облачность, будет без осадков. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, с порывами до 12-14 м/с, ночью местами в западных районах - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 по западу до 12 градусов мороза по востоку страны, днем будет 1-6 градусов ниже нуля.
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