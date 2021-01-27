Мороз и снег. Погода на 28 января

В четверг будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут небольшие осадки, днем по востоку временами будет идти снег, мокрый снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях - до минус 9. Днем будет от минус 4 до плюс 1 градуса.