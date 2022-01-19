Мороз, лед и вода: как проходят крещенские купания в Бобруйске

В Крещение при минус четырех градусах, самые морозоустойчивые православные бобруйчане отважились окунуться в иордани — освященные проруби.

Крещенские купания начались после богослужения и освящения воды.

Возле купелей организовали дежурство спасателей.

Все было продумано до мелочей: комфортный спуск к воде, раздевалки — мальчики налево, девочки направо, пункт обогрева с бесплатным горячим чаем.

Такое экстремальное погружение в воду очень укрепляет волю человека, а в духовной жизни самое главное — это решимость бороться со грехом. И сила воли здесь на первом месте. Это такое упражнение на укрепление воли. Если человек может погрузиться в ледяную воду, то он сможет отказаться от греха, где-то воздержаться, сделать доброе дело. Потому что в воде закаляется не только его тело, но и воля.