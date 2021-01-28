Мороз и гололедица. Погода на 29 января

В пятницу ночью по Беларуси будет облачно с прояснениями, днем будет преобладать облачная погода. На большей части страны пройдет снег, ночью местами по востоку сильный снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем западный, северо-западный 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов мороза, при прояснениях - до минус 10. Днем будет от нуля до минус 5 градусов.