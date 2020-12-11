Мороз и гололед. Погода на 12 декабря
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До 8 градусов мороза ожидается в Беларуси 12 декабря, сообщили в Белгидромете.
В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью по западу страны, днем местами пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по западу страны с дождем). Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 8 по востоку до 1 градуса тепла по юго-западу страны, днем будет от минус 5 до плюс 1.
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