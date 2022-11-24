Монтируют каток у главной елки Бобруйска

Снежная погода вдохновляет на новшества. Возле главной елки Бобруйска устанавливают борта для будущего катка. Примечательно, что оградительные конструкции были демонтированы в «Бобруйск-Арене». В самом спорткомплексе будут установлены новые ограждения.

Генеральный менеджер «Динамо-Шинника» Алексей Ефименко сообщал: «Регламент МХЛ не позволяет играть на нашей арене, поэтому все-таки ключевым моментом является отсутствие так называемых мягких бортов. Вскоре первые домашние матчи уже будут здесь, в «Бобруйск-Арене».

Часть оборудования из Ледового дворца отправилась на площадь Ленина, второй каток из оставшихся перегородок монтируют у Дворца искусств. Как сообщили работники, занимающиеся монтажом, уже на этой неделе каток будет залит: «Хотелось бы, чтобы погода благоволила».

На территории стадиона «Спартак» тоже заметное оживление: здесь чистят снег для будущей хоккейной коробки.