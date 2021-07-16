Монтаж могульной линии «Красный пищевик – Славгород» идет по графику

Монтаж могульной линии в ПТУП «Красный пищевик – Славгород» идет по графику.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, посещая сегодня Ивенецкий филиал фабрики "Слодыч", озвучил мысль, что развитие регионов – ключевой аспект динамичного социально-экономического развития страны. «Мы многое сделали для республиканских предприятий, Минска, областных центров, сейчас на повестке дня регионы», – заявил Роман Александрович.

Один из регионов – Славгород, получил импульс для развития с появлением на его территории такого предприятия, как «Красный пищевик». Помимо медового производства, на ПТУП «Красный пищевик – Славгород», прямо сейчас проходит монтаж новой могульной линии по производству жевательного мармелада и жевательных конфет, способной выдавать мощность свыше трех тысяч тонн продукта в год.

Этот проект имеет четкие временные рамки, а о важности его говорит тот факт, что реализация находится на контроле концерна "Белгоспищепром" и Могилевского облисполкома. 15 июля в Сдавгород приехал директор ОАО "Красный пищевик", сенатор Сергей Анюховский, чтобы провести рабочее совещание с немецкими наладчиками линии и представителями генподрядчика. Парламентарий оценил ход работ как удовлетворительный и подчеркнул, что могульная линия будет сдана в эксплуатацию в положенный срок. А это значит, что в скором будущем славгородское предприятие предоставит местному населению более ста рабочих мест и обепечит белорусский рынок и не только вкусной и полезной импортозамещающей продукцией из белорусского сырья.