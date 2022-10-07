Мониторинги по проверке цен в торговых объектах. Бобруйчане, присоединяйтесь!

В Бобруйске организационными структурами общественных объединений, профсоюзами проводится мониторинг цен в торговых объектах. Речь идет обо всех позициях продовольственных и непродовольственных групп товаров.

В случае установления фактов повышения цен на товары или услуги, вы можете сообщить по телефону «горячей линии» 68 00 43. Режим работы «горячей линии»:

7 октября с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

8-9 октября с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00

С 10 октября в рабочие дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.