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Экономика

Мониторинги и онлайн-платформа для обращений. Как МАРТ усилил контроль за ценами

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Мониторинги и онлайн-платформа для обращений. Как МАРТ усилил контроль за ценами

О том, как Министерство антимонопольного регулирования и торговли усилило контроль за ценами, в проекте "Страна говорит" на YouTube-канале БЕЛТА рассказал начальник главного управления МАРТ по Минску Кирилл Слабко.

После совещания у Президента МАРТ, другие контролирующие органы, профсоюзы, депутатский корпус начали мониторинг ценовой ситуации в целях соблюдения выполнения требований главы государства. В частности, МАРТ с 7 по 10 октября обследовал более 240 торговых объектов. "В рамках этих мониторингов фиксировались цены, которые сложились по состоянию на 5 октября. Нарушения нами были выявлены только в одном торговом объекте, еще в четырех - установлены признаки нарушений, по которым мы сделали дополнительные запросы субъектам хозяйствования. Сейчас они анализируются, им будет дана правовая оценка и будут приняты соответствующие меры реагирования", - сказал Кирилл Слабко.

В целом, если брать работу МАРТ, ведомство анализирует как непосредственно результаты своих мониторингов, так и информацию, которая поступает в рамках обращений граждан, юридических лиц. "Пока обращений не так много, порядка 40. Кроме того, на сайте у нас работает онлайн-платформа, посредством которой можно представить эти данные. К ней все наши контролеры имеют прямой доступ, и в онлайн-режиме мы отслеживаем, что происходит в тех или иных стационарных торговых объектах, интернет-магазинах и т.д.", - рассказал начальник главного управления.

По его словам, если брать информацию, которую МАРТ проверил по онлайн-платформе, только в трех случаях выявлены признаки нарушений. "Сейчас эти случаи мы отрабатываем более детально, часть сведений не нашла своего подтверждения. Дело в том, что заявители не всегда предоставляют точную информацию, что замедляет оперативность ее рассмотрения и принятие мер реагирования", - сообщил представитель министерства.

Как отметил Кирилл Слабко, типология нарушений довольно банальна - цена оказалась выше, чем по состоянию на 5 октября. "Что касается признаков нарушений, в двух случаях они связаны с ростом цены. Например, зафиксированы случаи, когда цена в течение дня при мониторинге интернет-сайта магазина менялась, мы сделали запросы, чтобы субъект пояснил, что это было. Возможно, факта реализации и не было, но какие-то изменения проводились. Были случаи, когда нам сообщали, что в магазине меняют ценники, однако мы приходили и видели, что замена ценников была в обратную сторону - цены приводились в соответствие с 5 октября", - рассказал он.

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