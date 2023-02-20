Мониторинг провела депутат Вера Широкая: внимание на ассортимент и цены

Продолжается мониторинг цен на продовольственные и непродовольственные товары. 20 февраля депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вера Широкая совместно с заместителем начальника управления торговли и услуг Бобруйского горисполкома Игорем Нестеровичем посетили торговые объекты в центре города. Под контролем не только цены, но и ассортиментный перечень, выкладка изделий отечественного производства. В этот раз особое внимание уделили группе детских товаров – от игрушек до одежды.

– Согласно предоставленному реестру мы сверили предельные торговые надбавки. Нарушений не выявлено. Важно отметить, что наши производители, в том числе и бобруйские, в данном торговом объекте действительно представлены в широком ассортименте, что не может не радовать. Каждый потребитель может найти здесь желаемый товар по своему карману, – заметила Вера Широкая.

В секции продовольственных товаров крупных магазинов покупателям предлагают все необходимые для повседневного стола продукты. В руках у депутата реестр цен и торговых надбавок, с которым Вера Владимировна подходит к полкам и витринам. Проверяются овощи-фрукты, молочная, мясная и колбасная продукция, хлеб, сахар, растительное масло, бакалея… Участники мониторинга убедились: продовольственные товары первой необходимости здесь в широком ассортименте и по доступным ценам.

– Мониторинг стал неотъемлемой частью работы депутатов. Сегодня цель посещения торговых объектов, в первую очередь, связана с ассортиментным перечнем товаров, чтобы не было дефицита, – рассказала Вера Широкая. – По сверке предельной наценки на товары роста мы не выявили. Незначительно подорожала сезонная плодоовощная продукция, но при этом сохраняется соблюдение торговой надбавки. Отмечаем, что идет реклама товаров белорусского производства, которые представлены на самых ярких полках. Проводимая работа всеми заинтересованными службами дает возможность стабилизировать рост цен и следить за ситуацией на потребительском рынке. По итогам проведенного мониторинга проблемных вопросов в нашем регионе не выявлено.

Игорь Нестерович добавил, что управление торговли и услуг горисполкома ежедневно держит под наблюдением необходимые для потребительской корзины группы товаров.

Маргарита Бушуева, фото Александра Анташкевича