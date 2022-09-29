Мониторинг по соблюдению температурного режима провели профсоюзы

В рамках реализации мероприятия «Неделя нулевого травматизма», которая стартовала 26 сентября, главным техническим инспектором труда Могилевской облорганизации профсоюза работников здравоохранения Натальей Войтовой проводятся мониторинги по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований безопасности труда.

В ходе мониторингов акцентировано внимание на безусловное выполнение правил и норма охраны труда каждым работникам, а также на культуру безопасности на рабочих местах и соблюдение температурного режима, прежде всего, в отделениях с повышенной опасностью, такие как централизованные стерилизационные отделения, клинико-диагностические лаборатории, хозяйственная служба.

В обследуемых организациях здравоохранения Могилевской области одновременно проводится обучения общественных инспекторов по охране труда, доводятся нововведения в законодательстве, а также статистика производственного травматизма по отрасли и по региону в целом.

По результатам мониторингов отмечены: обеспеченность медперсонала санитарной одеждой и средствами индивидуальной защиты в достаточном количестве, своевременность проведения повторных инструктажей по охране труда, наличие инструкций у руководителей подразделений, эффективная совместная работа специалистов по охране труда и общественных инспекторов, что, безусловно, способствует положительному результату и достижению нулевого травматизма.

По материалам mogilevnews.by.