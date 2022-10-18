Контроль цен продолжается. Профсоюзы Бобруйска обследовали более 100 субъектов хозяйствования

Информация! В Бобруйском городском исполнительном комитете организована работа «горячей линии», куда граждане могут обратиться, если установят факт нарушения. Номер телефона: 68-00-43. Режим работы: в рабочие дни с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.

– Ежедневно мы фиксируем цены. Информация о ценовом мониторинге каждый день, в том числе в выходные, направляется в управление торговли и услуг Бобруйского горисполкома. В магазинах рабочие группы смотрят не только на цены, но и на ассортимент и наличие товаров, в том числе отечественных производителей. За период с 7 по 18 октября профсоюзы Бобруйска обследовали более 100 субъектов хозяйствования. Нарушений не выявлено. Пустых полок нет, – рассказала председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер.