Контроль цен продолжается. Профсоюзы Бобруйска обследовали более 100 субъектов хозяйствования
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В Бобруйске организационными структурами общественных объединений, профсоюзами проводится мониторинг цен в торговых объектах. Речь идет обо всех позициях продовольственных и непродовольственных групп товаров.
– Ежедневно мы фиксируем цены. Информация о ценовом мониторинге каждый день, в том числе в выходные, направляется в управление торговли и услуг Бобруйского горисполкома. В магазинах рабочие группы смотрят не только на цены, но и на ассортимент и наличие товаров, в том числе отечественных производителей. За период с 7 по 18 октября профсоюзы Бобруйска обследовали более 100 субъектов хозяйствования. Нарушений не выявлено. Пустых полок нет, – рассказала председатель Бобруйского городского объединения профсоюзов Людмила Балакер.
Виктор ЧАБАН, фото автора.