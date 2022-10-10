Мониторинг цен в аптеках Бобруйска продолжается

В соответствии с поручением Главы государства с 6 октября 2022 года введен мораторий на повышение цен и тарифов в стране. Александр Лукашенко неоднократно говорил о том, что внешнее давление никоим образом не должно отразиться на белорусах. Цены на продукты питания и лекарства - тема, которая волнует сегодня без преувеличения большинство граждан. Масштабные мероприятия по контролю за ситуацией с ценами проходят и в Бобруйске.

Специально созданной рабочей группой под руководством главного провизора города, лидера Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирины Русакович ежедневно проводится мониторинг цен на лекарственные препараты и медицинские изделия в аптеках негосударственной и государственной формы собственности.

«Наша экспертная рабочая группа сформирована из представителей профсоюзов и работников системы здравоохранения. По результатам двух дней мониторинга можно сказать, что грубых нарушений в сети аптек не обнаружено. Отдельные замечания взяты на особый контроль. При обнаружении искусственного завышения цен на препараты, информация об аптеках в оперативном порядке передается в управление торговли и услуг Бобруйского городского исполнительного комитета», - подчеркнула Ирина Русакович.

Как отметила руководитель группы, мониторинг и контроль за ценами продолжается. «Под особым вниманием также цены, по которым в адрес аптек осуществляется отпуск лекарственных средств от производителя. Главная задача - не допустить повышения цен. В случае выявления фактов их повышения к аптекам будут приниматься самые жесткие меры реагирования. Об имеющихся случаях повышения цен бобруйчане могут сообщить в будний или выходной день по номеру «прямой телефонной линии» 8 (0225) 68-00-43», - добавила она.