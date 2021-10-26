Момент взрыва в Набережных Челнах попал на видео

Взрыв прогремел 25 октября, вечером в пятиэтажном жилом доме в городе Набережные Челны, сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Обрушение произошло на уровне четвертого и пятого этажей.

Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков, вызволение одного из них попало на видео.

Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, их число возросло до четырёх, всего эвакуировано 32 человека.

По информации ГУ МЧС России, на месте ЧП работает более 90 спасателей и 35 единиц техники. Очевидцы говорят, взрывной волной задело автомобили, на проезжей части и припаркованные на другой стороне улицы.

В сети появились видео, на которые попал момент взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах. На них слышен оглушительный звук, а затем на машину падают обломки здания. За несколько секунд до этого по переходу, перед которым и остановилась машина, прошло несколько человек. Долетели ли до них куски бетона, неизвестно.

Ещё на одном видео — уже с городских камер — также слышен звук взрыва, а затем крики людей и вой сработавших автомобильных сигнализаций.

По материалам сообщества «Типичный Бобруйск».