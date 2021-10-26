2,52
2.94

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Момент взрыва в Набережных Челнах попал на видео

58 0

Момент взрыва в Набережных Челнах попал на видео

Взрыв прогремел 25 октября, вечером в пятиэтажном жилом доме в городе Набережные Челны, сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Обрушение произошло на уровне четвертого и пятого этажей.

Спасателям удалось извлечь из-под обломков двух подростков, вызволение одного из них попало на видео.

Изначально сообщалось об одном пострадавшем, однако позже, их число возросло до четырёх, всего эвакуировано 32 человека.

Взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах (видео), изображение №2

По информации ГУ МЧС России, на месте ЧП работает более 90 спасателей и 35 единиц техники. Очевидцы говорят, взрывной волной задело автомобили, на проезжей части и припаркованные на другой стороне улицы.

Взрыв прогремел в жилом доме в Набережных Челнах (видео), изображение №3

В сети появились видео, на которые попал момент взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах. На них слышен оглушительный звук, а затем на машину падают обломки здания. За несколько секунд до этого по переходу, перед которым и остановилась машина, прошло несколько человек. Долетели ли до них куски бетона, неизвестно.

Ещё на одном видео — уже с городских камер — также слышен звук взрыва, а затем крики людей и вой сработавших автомобильных сигнализаций.

По материалам сообщества «Типичный Бобруйск».

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »