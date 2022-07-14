Молодым везде у нас дорога: Василий Грек о работе на Бобруйской ТЭЦ-1

Знакомьтесь, Грек Василий Иванович — старший машинист котлотурбинного цеха Бобруйской ТЭЦ-1.

Василий Иванович рассказывает о жизни и профессиональной деятельности.

– Родился я в Бобруйске. По рекомендации родителей после окончания школы поступил в наш механико-технологический колледж на специальность «Промышленная теплоэнергетика» с присвоением квалификации техника-теплотехника. После получения диплома по распределению трудоустроился в филиал «Бобруйские тепловые сети» РУП «Могилевэнерго» слесарем по обслуживанию оборудования электростанций 3-го разряда участка топливоподачи котлотурбинного цеха Бобруйской ТЭЦ-1. Захотел повысить уровень знаний и квалификацию и поступил в Гомельский государственный технический университет им. П.О. Сухого на заочное отделение. Совмещать работу и учебу было непросто: приходилось жертвовать увлечениями и временем для отдыха.

По мере получения теоретических знаний и практических навыков в течение пяти лет осваивал новые для себя профессии в цехе – машиниста топливоподачи, машиниста-обходчика по турбинному оборудованию. По второй специальности принимал участие в конкурсе РУП «Могилевэнерго» «Лучший по профессии».

Когда стал дипломированным специалистом, мне предложили перейти на должность старшего машиниста котлотурбинного цеха. Здесь я работаю и сегодня. Состою в резерве кадров котлотурбинного цеха на должности начальника смены и мастера участка по ремонту тепломеханического оборудования. В процессе обучения резерва кадров для замещения этих должностей прошел подготовку по программе, утвержденной первым заместителем директора – главным инженером, на должность начальника смены цеха электростанции КТЦ и проверку знаний в центральной комиссии филиала. На период передачи нагрузок БТЭЦ-1 на БТЭЦ-2 на межотопительный период прохожу стажировку на рабочем месте мастера участка по ремонту тепломеханического оборудования.

Конечно, случались и непредвиденные ситуации при обслуживании оборудования, когда приходилось быстро принимать решение. Благодаря сплоченному, опытному коллективу удавалось устранить неполадки и в короткие сроки наладить нормальный режим работы оборудования. Отдельную благодарность за помощь в освоении профессии хочу выразить начальнику смены КТЦ А.Г. Мищихину (заместителю начальника цеха) и С.И. Сидоренко (начальнику смены цеха).

Я считаю, что специалист-энергетик должен обладать аккуратностью, трудолюбием, терпением, хладнокровием, умением работать в коллективе и психологической устойчивостью, способностью в условиях ограниченного времени оценить обстановку и принять правильное решение.

За что Вы любите свою профессию?

– Благодаря энергетикам в домах у людей светло и тепло. Без электроэнергии жизнь практически замрет. Мы делаем нужное дело. Энергетик – профессия для людей, умеющих трудиться не покладая рук на благо общества. Рад, что тоже вношу вклад в энергетическую отрасль. Энергетика – это жизнь!