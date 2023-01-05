Молодым ученым из Могилевской области назначены стипендии Президента Беларуси на 2023 год

На исходе минувшего года Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «О поощрении талантливых молодых ученых». В соответствии с ним стипендии Президента Республики Беларусь на 2003 год назначены 64 молодым ученым. Отмечается, что они получили результаты, которые имеют высокую значимость для науки и используются в учебном процессе и практической деятельности, а также способствуют социально-экономическому развитию страны.

В числе стипендиатов двое представителей Могилевской области. Кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Оборудование и технология сварочного производства» Белорусско-Российского университета Артур Коротеев удостоен стипендии за разработку научных основ создания технологической защитной газовой атмосферы, заключающихся в управлении полем распределения концентраций ее компонентов и обеспечивающих интенсификацию физико-металлургических процессов при дуговой сварке высокопрочных сталей с комплексными системами легирования, а также импульсно-дуговой наплавке для аддитивных технологий синтеза изделий из функционально-градиентных материалов, имеющих важное научное и практическое значение для импортозамещающих технологий сварки и родственных процессов на предприятиях Республики Беларусь и зарубежных стран.

А заместителю декана мелиоративно-строительного факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Илье Романову стипендия присуждена за разработку методики управления режимом орошения сельскохозяйственных растений в условиях неустойчивой естественной влагообеспеченности на основе использования результатов расчета водного баланса почвы с учетом установленных закономерностей внутрипочвенного стока, разработку способа орошения сельскохозяйственных культур при неоднородных почвенных условиях.

По материалам mogilevnews.by.