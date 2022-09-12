Молодых специалистов знакомили с исторической жемчужиной – Бобруйской крепостью

Вопреки непогоде, с тягой к новым знаниям молодые специалисты Бобруйска отправились 12 сентября на территорию Бобруйской крепости. У мемориального комплекса «Жертвам фашизма» был дан старт торжественным мероприятиям Дня народного единства. В Год исторической памяти рабочая молодежь возложила к памятному знаку гвоздики – символ мужества и торжества правого дела, свободы, чести, верности и пролитой крови.

Страшные события происходили на территории концентрационного лагеря. Здесь одновременно содержались свыше 20 тысяч советских военнопленных и мирных жителей, брошенных за колючую проволоку. Некоторые архивные данные свидетельствуют, что за год с небольшим в этом лагере уничтожили более 40 тысяч человек. В крепостной казарме накануне 7 ноября фашисты устроили поджог. В результате тысячи узников сгорели заживо, а 1700 человек расстреляли из автоматов и пулеметов при попытке к бегству.

В переплетении столетий события первого заложенного кирпича крепости, строительство мемориала «Жертвам фашизма», легенды иезуитов о спрятанном золоте, приезды царей Российской империи, ужасы Великой Отечественной войны. Экскурсия оказалась полезной не только для иногородних, но и для коренных бобруйчан. Ведь так бывает, что живешь в городе с рождения, а так о нем ничего толком и не знаешь. Самое время исправить оплошность.

Знакомство с городом в таком формате – путешествия по историческим улочкам – сравнимо с общением с незнакомым человеком. Представьте: разговорились вы за чашечкой чая или кофе, узнали что-то из его биографии – и через какое-то время простое знакомство может перерасти в дружбу. Так же и с городом. Чем больше знаешь фактов из его истории, тем ближе знакомство, меняется отношение к улицам, к жизни в этом городе. За несколько лет отработки по специальности есть шанс узнать Бобруйск лучше, влюбиться в него и остаться здесь.

От молодых людей сегодня во многом зависят продолжение лучших традиций, сложившихся в белорусском обществе, настоящее и будущее Отечества, сохранение исторической памяти и преемственности поколений. Именно с молодежи и началась череда праздничных событий Дня народного единства. Именно им сегодня творить историю города, области и страны.