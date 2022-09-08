Молодых специалистов продолжают знакомить с Бобруйском и его брендами
10 0
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Молодых специалистов продолжают знакомить с Бобруйском и его брендами
-
В День 20-летия БРСМ союзная молодежь взялась вместе за дело для участия в акции «Сделаем город краше»
-
Молодые специалисты продолжают знакомиться с Бобруйском
-
День знаний отметили в гимназии №3. Большой фоторепортаж
-
В гимназии №1 прозвенел первый звонок
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости