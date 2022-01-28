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Референдум 2022

Молодых мам в проекте Конституции интересует все, что касается детей

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Во время обсуждения проекта Конституции на диалоговых площадках молодые мамы интересуются, какие преференции будут закреплены в Основном законе, если в семье один ребенок, два, три. Об этом корреспонденту БЕЛТА сказала начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Татьяна Слиж.

"Также людей волнуют вопросы, которые связаны с равными правами для людей с ограниченными возможностями. Некоторые интересуются, что поменяется с точки зрения военной службы. Сейчас есть в новой Конституции норма, что Республика Беларусь не приемлет агрессии со своей территории. Задают вопросы, будут ли в связи с новыми изменениями Конституции направлять солдат-срочников служить в другие регионы", - рассказала Татьяна Слиж.

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