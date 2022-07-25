Молодые спасатели приняли присягу на Буйничском поле в Могилевском районе

Молодые спасатели региона приняли присягу на Буйничском поле, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

В торжественном мероприятии приняли участие 60 молодых спасателей - работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Могилевской области.

Как отметил начальник Могилевского областного управления МЧС Сергей Демидов, с этой клятвы ребята начинают профессиональную деятельность. "Принятием присяги молодые спасатели заверяют жителей нашей республики, что всегда и вовремя придут на помощь. Этот ритуал навсегда запомнится ребятам, они будут достойно выполнять возложенные на них обязанности", - подчеркнул он.

Поддержали молодых спасателей в этот важный день действующие офицеры, ветераны службы, а также родные и близкие. Они пожелали им нести службы и соответствовать девизу "Профессионализм. Отвага. Честь".

Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу и торжественным маршем.