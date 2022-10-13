Молодой специалист выполняет работу не по должности. Как ему уволиться?

Вероника Суворова спрашивает: «Я являюсь молодым специалистом. Была направлена вузом в магазин по должности «администратор». Наниматель заключил со мной контракт сроком на 2 года по профессии «администратор торгового зала», однако фактически я выполняю работу продавца и кассира. Это легко установить, просмотрев камеры наблюдения, могут подтвердить и продавцы, работающие со мной в смену. Я захотела уволиться с работы, однако наниматель мне отказал, указав, что я молодой специалист и буду работать до окончания контракта. Как я могу уволиться с работы?»

Из пункта 3 части второй статьи 19 ТК следует, что трудовой договор в качестве обязательных должен содержать сведения о трудовой функции (работе по одной или нескольким профессиям, специальностям, должностям с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, функциональными обязанностями, должностной инструкцией). При этом статья 20 Трудового кодекса запрещает нанимателю требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.

При невозможности принятия на работу в соответствии с полученной специальностью (направлением специальности, специализацией) и присвоенной квалификацией прибывшего по направлению выпускника, а также обеспечения условий, указанных в свидетельстве о направлении на работу, наниматель обязан в трехдневный срок со дня прибытия выпускника к месту работы выдать ему под подпись письменный отказ в приеме на работу с указанием причин (ч. 4 п. 27 Положения о распределении).

Таким образом, нанимателем допущены нарушения контракта заявителя, положений норм Трудового кодекса, а также ЛНПА предприятия. В описываемой ситуации возможно увольнение по ст. 41 ТК, предварительно установив факт нарушения нанимателем законодательства о труде, обратившись с заявлением к нанимателю либо в Департамент государственной инспекции труда. В случае отказа в увольнении возможно досрочное расторжение контракта по указанному основанию в судебном порядке. Государственная пошлина при обращении в суд не взимается.