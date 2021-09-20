Молодой специалист о таможенном деле: «Необходимо включить стрессоустойчивость, оставить холодным ум, успокоиться и…»

Бобруйчанка Анна Гасич только начала службу на Бобруйском таможенном посту. Девушка в этом году окончила Белорусский государственный университет транспорта в Гомеле, где получила специальность «Таможенное дело». Очень хотела попасть на работу в родной город. Желание исполнилось – молодого специалиста распределили в Бобруйск.

Здесь Анна Сергеевна проходила преддипломную практику и осталась в восторге от коллектива: будущие коллеги оказались доброжелательными, отзывчивыми, готовыми прийти на помощь, грамотными, умеющими четко и ясно объяснить, ответить на любой вопрос. А еще инспектор таможенной службы 3-го ранга считает, что очень грамотно построен процесс обучения начинающего таможенника: «Сначала помогает более опытный инспектор, потом трудишься самостоятельно, но под его присмотром, когда видят, что справляешься и появляется уверенность в действиях, дают возможность делать все самому. То есть постепенно вливаешься в работу, быстрее «становишься на ноги» в профессии».

С людьми, по мнению Анны, хоть и не всегда бывает просто, но подход можно найти к любому. А в профессиональной деятельности главное – уметь найти нужную информацию, понимать и знать, где именно. Важно не бояться трудностей, воспринимать их как приобретение опыта. Непросто бывает успеть выполнить поставленные задачи в установленные сроки. Тогда, уверена молодой специалист, «необходимо включить стрессоустойчивость, оставить холодным ум, успокоиться и размеренно сделать все необходимые действия, тем более что рядом люди, на которых можно положиться». Требуется таможеннику и самодисциплина, ведь нужно трудиться по определенной технологии и очень четко. Анне Сергеевне довелось всесторонне познакомиться с работой таможенника, а это дало возможность получить ясную картинку всей службы и действовать по необходимой схеме в каждой конкретной ситуации. Еще среди плюсов девушка отмечает, что работа интересная и есть возможность развиваться, расти, в том числе по карьерной лестнице.

Всем коллегам Анна Гасич желает здоровья и счастья, верить в свои силы, не пасовать перед сложностями, а стараться видеть в каждой из них возможности.