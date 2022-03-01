Молодежный республиканский проект «Выбираем студотряд» стартует в Могилевской области 1 марта

В Могилевской области стартует 1 марта молодежный республиканский проект «Выбираем студотряд». Об этом сообщили в Могилевском областном комитете общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи».

«Проект традиционно стартует в начале весны и продлится до конца июля в каждом районе Могилевской области, - пояснили собеседники. - Потенциальные участники студотрядовского движения могут заранее забронировать рабочее место, отметить в своей заявке, чем бы они хотели заниматься в отряде, на какую заработную плату рассчитывают».

Так, в городе Могилеве в учебных заведениях будут работать интерактивные площадки по студотрядовскому движению, выставки «Труд-Крут», фотосушки, фотозоны, трансляция видеороликов. Все желающие трудоустроиться смогут заполнить анкеты.

Такие площадки развернутся на базе в Могилевского государственного технологического колледжа (ул. Симонова, 2). Время начала работы интерактива - 11.45. В 11.30 молодежь ожидают в Могилевском государственном медицинском колледже (ул. К.Маркса, 13). В 12.50 - на базе Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий (2 корпус, 2 этаж).

В Бобруйске площадка будет работать в Бобруйском государственном медицинском колледже в 12.00 (ул. Каменского, д.38).

В Горках молодежь ожидают в БГСХА в 9.00 (ул.Мичурина 5, корп.10).

К слову, Республиканский штаб студенческих отрядов запускает в официальном Telegram-канале «Студотряды Беларуси» чат-бот. Перейдя по QR-коду, молодые люди также смогут заполнить анкету для трудоустройства.