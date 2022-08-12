Молодежный парламент чествовал молодежные экипажи, задействованные в уборочной кампании

11 августа члены Молодежного парламента, созданного при Бобруйском районном Совете депутатов, прибыли в ОАО «Михалевская Нива», чтобы вручить благодарности и подарки за ударный труд на поле четырем экипажам молодых механизаторов.

Открывая торжество, руководитель хозяйства Елена Пациенко отметила неоценимый вклад молодых комбайнеров и их помощников в общий каравай, пожелала здоровья, оптимизма, дальнейших успехов в работе на результат, хорошей погоды, чтобы вовремя и без потерь убрать оставшийся урожай. «Мы гордимся такими трудолюбивыми, целеустремленными молодыми парнями — нашими земляками, которые славят свой родной край».

Семейный экипаж Сергея и Николая Шинкоренко, экипажи Анатолия Кукобако и Никиты Юшкевича, Михаила Лавриновича и Максима Славникова, Константина Манько и Петра Чигиря. Чествуя этих работников, председатель Молодежного парламента Анастасия Гацко подчеркнула:

–– Вы –– те, для кого в эти горячие уборочные дни не существует выходных, праздников, те, благодаря кому обеспечивается продовольственная безопасность нашей страны. Пусть ваш труд будет достойно оценен и хорошо оплачен, пусть ваша профессия всегда возвышает вас.

Поддержали боевой дух молодых механизаторов, их старших уважаемых коллег работники Центра культуры и его солистка Ольга Забашняя.

Бобруйский районный исполнительный комитет