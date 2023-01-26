Молодежные парламентарии Бобруйска приняли участие в шестом заседании Молодежного парламента при Могилевском областном Совете депутатов

Шестое заседание Молодежного парламента при Могилевском областном Совете депутатов состоялось в конференц-зале физкультурно-оздоровительного центра ‘H2O”. В мероприятии приняли участие председатель Могилёвского областного Совета депутатов Ирина Раинчик, председатель Молодежного парламента при Могилевском областном Совете депутатов Михаил Погоцкий, председатель Могилёвского городского Совета депутатов Максим Гурин, а также председатели Молодежных парламентов при районных/городских Советах депутатов Могилевской области.

Рассматривались итоги работы за 2022 год, был утвержден план работы на 2023 год.

Заместитель председателя Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов Илья Печень рассказал о направлениях деятельности Молодежного парламента в Бобруйске.

После заседания состоялась экскурсия по физкультурно-оздоровительному центру.

по материалам bobruisk.by