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Молодежные парламентарии Бобруйска приняли участие в шестом заседании Молодежного парламента при Могилевском областном Совете депутатов

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Молодежные парламентарии Бобруйска приняли участие в шестом заседании Молодежного парламента при Могилевском областном Совете депутатов

Шестое заседание Молодежного парламента при Могилевском областном Совете депутатов состоялось в конференц-зале физкультурно-оздоровительного центра ‘H2O”. В мероприятии приняли участие председатель Могилёвского областного Совета депутатов Ирина Раинчик, председатель Молодежного парламента при Могилевском областном Совете депутатов Михаил Погоцкий, председатель Могилёвского городского Совета депутатов Максим Гурин, а также председатели Молодежных парламентов при районных/городских Советах депутатов Могилевской области.

Рассматривались итоги работы за 2022 год, был утвержден план работы на 2023 год.

Заместитель председателя Молодежного парламента при Бобруйском городском Совете депутатов Илья Печень рассказал о направлениях деятельности Молодежного парламента в Бобруйске.

После заседания состоялась экскурсия по физкультурно-оздоровительному центру.

по материалам bobruisk.by

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