«Молодежная новостройка»: большое интервью с директором новой школы

Средняя школа №35 на 1020 учащихся откроется 1 сентября в Бобруйске. Об этом сообщила начальник управления по образованию Бобруйского горисполкома Елена Лисица. Учреждение образования расположено на бульваре Приберезинском в развивающемся микрорайоне Молодежном. Четырехэтажное здание школы просторное, функциональное и современное.

Наш корреспондент побывал в самой долгожданной новостройке «молодого» микрорайона и пообщался с Татьяной Василевской, будущим директором стро­ящегося объекта.

– Уже есть желающие учиться? Как записаться в новую школу?

– Желающих очень много. Все хотят записаться в новую школу. Приходят с заявлениями даже родители из других микрорайонов города. В первую очередь мы принимаем детей, которые проживают и зарегистрированы в Молодежном микрорайоне. Набор в 1-й класс проходит на базе ГУО «Ясли-сад №84 г. Бобруйска». Родители обращаются с пакетом документов, а мы начинаем работу по оформлению «карты учащегося».

– Что дает «Карта учащегося»? Какие возможности?

– Учреждение будет оборудовано электронной пропускной системой. Приложив карту на входе, ученик сможет попасть в школу. Это не только пропуск, но и электронный читательский билет, идентификатор в компьютерном классе, платежное средство в школьном буфете, проездной документ, удостоверение личности.

– А что касается безопас­ности?

– Безусловно, особое внимание будет уделено пропускному режиму. В этом нам поможет «карта учащегося». Кроме того, по периметру учреждения и в школе будет установлены 33 камеры видеонаблюдения.

– С какого по какой класс происходит набор детей? Сколько классов уже сформировано?

– Мы набираем учащихся с первого класса. Школа рассчитана на 44 класса-­комплекта, согласно предварительным данным сформировано около 40 классов.

– Будет ли вторая смена?

– Думаю, да. На данный момент заявлений уже более 1000, прием документов продолжается.

– Планируется ли открытие классов с изучением предметов на повышенном уровне, спортивной и иной направленности?

– На данный момент в первых классах мы планируем открыть два класса с обу­чением по LEGO-технологии. Прорабатывается вопрос об открытии спортивного класса по вольной и греко-римской борьбе, на второй ступени образования – групп с углубленным изучением иностранного языка.

– В школе будут собственные бассейн и тренажерный зал. Планируется ли запустить их работу, в том числе и на коммерческой основе, для жителей города?

– Да, у нас откроется 25-метровый бассейн на 7 дорожек. И маленький бассейн-чаша для младших детей. В учебное время учащиеся будут заниматься обучением плаванию. В свободное от занятий время планируется организовать посещение бассейна и тренажерного зала на платной основе для жителей микрорайона и города Бобруйска.

– Что из себя будет представлять витаминный бар?

— Витаминный бар будет размещен в столовой. Мы будем реализовывать фрукты, соки, салаты из свежих овощей и фруктов, десерты из ягод и горячие напитки.

– Особое внимание в новой школе уделяется здоровому образу жизни. В чем это проявляется?

– На прилегающей к школе территории разместилась физкультурно-спортивная зона: стадион, две площадки для игры в волейбол и две – для баскетбола. Кроме того, оборудована площадка для метания ядра, 4 площадки для гимнастки, поле для мини-футбола. У нас есть большой спортивный зал, тир, лыжная база, два тренажерных зала, один гимнастический, зал хореографии и ритмики, а также комбинированная площадка для спортивных игр (она же хоккейная коробка) и помещения для медицинского обслуживания. На территории школы оборудована площадка для изучения правил дорожного движения. Это позволит детям на практике прорабатывать алгоритм поведения на дороге, обес­печит профилактику детского дорожно-­транспортного травматизма.

– В учреждении создана безбарьерная среда. Что она из себя представляет?

– Для организации образовательного процесса детей с особенностями психофизического развития созданы все условия: есть лифты, оборудованы пандусы, специальные места в актовом зале и учебных кабинетах, отдельные гардеробы, санузлы и душевые. Для детей с нарушениями зрения будут установлены таблички со шрифтом Брайля.

– На втором этаже у вас разместится уютный актовый зал. Как будете его использовать?

– В актовом зале 234 места. Он с эстрадой, кинопроекционной, звукоаппаратной, артистической, костюмерной и инвентарной. Все торжественные мероприятия, родительские собрания, встречи будут проходить именно здесь. Прорабатывается вопрос о создании ­белорусско-язычного театра.

– У вас очень необычные и интересные рекреации. Каждая с идеей. Расскажите подробнее.

— Во всех рекреациях можно будет увидеть тематические рисунки. Они привязаны к конкретным учебным кабинетам. Например, идея третьего этажа – энергосбережение, охрана природы и окружающей среды. Это место будет своеобразной зоной отдыха, здесь будет большое количество зеленых растений.

– В современной школе современные образовательные технологии. Расскажите об этом.

– Да, действительно. В учреждении создан современный информационный центр, к которому относятся библиотека с читальным залом, книгохранилище на 40 тыс. единиц хранения и индивидуальные кабинки с выходом в интернет. Каждый учебный кабинет оборудован интерактивными панелями, на рабочем столе учителя установлен персональный компьютер. В школе есть спальни-­игровые для первоклашек, а также четыре мас­терские для трудового обучения по кулинарии, обработке ткани, древесины и металла, четыре лингафонных кабинета (кабинеты для изучения иностранного языка, оборудованные компьютерами), один кабинет информатики и один кабинет информационных технологий. Три лаборатории – физики, химии и биологии. Это три специализированных кабинета с современным оборудованием для проведения опытов, экспериментов и исследовательской деятельности. Дети находятся здесь большую часть своего времени.

Мы обеспечим все необходимые условия для комфортного пребывания и получения знаний.