Молодежь за урожай. В Беларуси определился первый водитель-тысячник

В Беларуси определился первый молодой водитель-тысячник, он из Клецкого района, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Минского областного комитета БРСМ Александр Дичковский.

"Вадим Винничик из ОАО "Кухчицы" на машине ГАЗ-3507 перевез 1007,2 т зерна", - сказал Александр Дичковский.

Белорусский республиканский союз молодежи проводит республиканский проект "Молодежь - за урожай". Традиционно проект проходит во всех регионах страны в период уборочной кампании. Его цель - повышение производительности труда молодых тружеников села, занятых на уборке урожая, поощрение их трудовой инициативы, популяризация сельскохозяйственного труда и профессий аграрного профиля.

Соревнования проходят в двух номинациях: "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зернобобовых культур". Победителями становятся первые экипажи-тысячники и водители, занявшие призовые места в трудовом соревновании по итогам уборочной кампании. Также первые секретари территориальных комитетов и секретари первичных сельскохозяйственных организаций обозначают уборочную технику, на которой трудится молодежь, специальными наклейками "Молодежный экипаж" и "Молодой водитель".

Прямо на полях организованы чествования молодых лидеров уборочной кампании с вручением победителям дипломов, вымпелов и памятных подарков. Родителям будут направлены благодарственные письма за достойное воспитание сыновей и дочерей и привитую им любовь к труду на родной земле. Первое чествование состоится сегодня.

Важной составляющей проекта "Молодежь - за урожай" станет комплексная информационная кампания на официальных интернет-ресурсах БРСМ, а также в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2022, #роднаенароднае.