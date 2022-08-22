Молодежь технологического колледжа трудится в студенческом отряде
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1 августа в Республике Беларусь отметили День Белорусских студенческих отрядов, а в учреждении образования «Бобруйский государственный технологический колледж» трудовой семестр в самом разгаре. Активные учащиеся колледжа охотно используют возможность провести остаток лета с пользой.
С 17 августа свою работу начал экологический студенческий отряд на коммунальном унитарном предприятии «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района Бобруйска».
Семь девчонок трудятся на базе ЖЭУ-5 и ЖЭУ-13. Желаем учащимся ударного труда, вдохновения и никогда не забывать, что ТРУД – КРУТ!
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