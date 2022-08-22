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Общество

Молодежь технологического колледжа трудится в студенческом отряде

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Молодежь технологического колледжа трудится в студенческом отряде

1 августа в Республике Беларусь отметили День Белорусских студенческих отрядов, а в учреждении образования «Бобруйский государственный технологический колледж» трудовой семестр в самом разгаре. Активные учащиеся колледжа охотно используют возможность провести остаток лета с пользой.

С 17 августа свою работу начал экологический студенческий отряд на коммунальном унитарном предприятии «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Ленинского района Бобруйска».
Семь девчонок трудятся на базе ЖЭУ-5 и ЖЭУ-13. Желаем учащимся ударного труда, вдохновения и никогда не забывать, что ТРУД – КРУТ!

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