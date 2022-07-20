Молодежь рассказывает о своих героических предках

Великая Отечественная война – страшное время, которое не обошло стороной ни одну семью в некогда великом Советском Союзе. О героях своей семьи рассказал воспитанник военно-патриотического лагеря (на базе 83-го отдельного инженерно-аэродромного полка) «Патриот», учащийся 6 «А» класса 4-й бобруйской средней школы Игорь Быков.

Со старых пожелтевших фотографий на меня смотрят два мужественных, но пронизанных едва уловимой печалью мужских лица. У каждого из этих людей своя история, свое тяжелое, но поистине героическое прошлое. Это доблестные предки Игоря Быкова, в семье которого память о них свято чтят и с гордостью передают как реликвию от поколения к поколению.

Двоюродный прадед Игоря – Герой Советского Союза, летчик-штурмовик, бобруйчанин Михаил Семенович Быков, чьим наставником был знаменитый летчик-испытатель Михаил Васильевич Котельников.

Великую Отечественную Михаил Быков встретил 19-летним неопытным пилотом, а к апрелю 1945-го совершил свыше 174 боевых вылетов, в ходе которых уничтожил 52 танка, 40 артиллерийских орудий, 12 самолетов, 12 складов с боеприпасами. Имя Михаила Семеновича увековечено на Аллее Героев на площади Победы нашего города.

В военные годы от каждого человека (а тем более от каждого солдата) зависел исход войны. Именно таким солдатом был второй героический предок юного патриота Игоря Быкова – его родной прадед красноармеец Григорий Иванович Трухан. Весь военный путь Григория прошел за рулем старенького грузовика, на котором он доставляя в тыл и на фронт различные грузы. Самым суровым и ответственным маршрутом была знаменитая «Дорога жизни» через Ладожское озеро к блокадному Ленинграду.

Григорий Иванович не любил рассказывать о фронтовой жизни – было больно. Лишь иногда доставал гармошку, растягивал меха и, не сдерживая слез, говорил о военных событиях и о тех, кого там потерял. Награду – орден Отечественной войны – получил в 1985 году. После войны он жил и работал в Бобруйске. И всегда учил детей и внуков ценить и беречь то, что добывалось ценой немыслимых потерь и человеческих жизней, за что отдано так много, – мирное небо.

Юный потомок доблестных фронтовиков долго и с гордостью рассказывал о своих, как он ласково их называет, дедулях, а я слушала и понимала, что герои войны по-прежнему с нами, потому что память сильнее времени.

Анастасия Турко, офицер по культурно-досуговой работе – начальник клуба