Молодежь Могилевской области 17 ноября отмечает Международный день студентов

Ежегодно 17 ноября отмечается Международный День студентов. Это один из популярнейших праздников белорусской молодежи.

Как сообщили в главном статистическом управлении Могилевской области, в 2019/2020 учебном году в регионе функционировало 5 учреждений высшего образования, где обучалось 23,5 тыс. человек, из них 94,6% - в государственных вузах.

Подготовка специалистов с высшим образованием в области осуществляется по 11 профилям образования, включающим более 300 специальностей и направлений. Наибольшее число студентов получает образование по специальностям сельскохозяйственного профиля – 26,8%. Вместе с тем, по-прежнему остаются востребованными «Коммуникация. Право. Экономика и организация производства» – 24,7%. Также пользуется спросом технический профиль: 20,9% студентов решили остановить на нем свой выбор. Педагогическим специальностям обучаются 11,6% от общего числа студентов Могилевщины.

Государство оказывает поддержку и поощряет молодых людей, стремящихся получить высшее образование. В государственных вузах области за счет бюджетных средств на дневной форме обучались 77,5% всех студентов.

С каждым годом растет число молодых людей, решивших продолжить обучение на второй ступени высшего образования – в магистратуре. За последние 10 лет численность магистрантов увеличилась в 2,2 раза и в 2019/2020 учебном году составила 0,5 тыс. человек.

В 2020 году вузами области подготовлено 6 тыс. квалифицированных специалистов, что в расчете на 10 тыс. населения, занятого в экономике, составляет 134 специалиста.

Напомним, 17 ноября в Могилевском государственном университете продовольствия стартует республиканский конкурс студенческих семей «Счастливы вместе». Его участниками станут семьи со всей Беларуси.

Могилевский областной исполнительный комитет