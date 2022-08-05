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Общество

Молодежь механико-технологического колледжа – в призерах фестиваля «Молодость в бойцовке»

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Молодежь механико-технологического колледжа – в призерах фестиваля «Молодость в бойцовке»

Более 100 ребят собрал в Могилеве областной фестиваль творчества студенческих отрядов «Молодость в бойцовке». На несколько часов Печерский лесопарк превратился в праздник музыки, творчества и спорта.

Программа мероприятия включала в себя конкурсную творческую программу «Зажигает студотряд» (по номинациям), БСО-разминку, спортивную эстафету «Весело стартует студотряд».

Бобруйск на фестивале представлял студенческий отряд «Молодость» имени Героя Советского Союза Якубовского Ивана Игнатьевича из числа учащихся государственного учреждения образования «Бобруйский государственный механико-технологический колледж». По итогам фестиваля в творческой программе «Зажигает студотряд» в номинации «Хореография» отряд «Молодость» занял 2 место, а в эстафете «Весело стартует студотряд» стал победителем!

­Отрядам, занявшим призовые места, были вручены дипломы и памятные подарки. ­

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