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Общество

Молодежь из строительного колледжа выбирает помощь пожилым людям

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Молодежь из строительного колледжа выбирает помощь пожилым людям

В канун Нового года в продолжение проекта «Мы выбираем помощь пожилым людям!», организованного волонтерами отряда «Юность» строительного профессионально-технического колледжа, в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН Первомайского района» прошла благотворительная акция «Подари тепло».

За счет средств, собранных учащейся молодежью, приобретены и вручены проживающим отделения предметы личной гигиены. И хотя это не совсем подарки, а скорее необходимость, но это проявление внимания и заботы, так необходимых одиноким старикам.

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