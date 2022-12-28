Молодежь из строительного колледжа выбирает помощь пожилым людям
6 0
В канун Нового года в продолжение проекта «Мы выбираем помощь пожилым людям!», организованного волонтерами отряда «Юность» строительного профессионально-технического колледжа, в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН Первомайского района» прошла благотворительная акция «Подари тепло».
За счет средств, собранных учащейся молодежью, приобретены и вручены проживающим отделения предметы личной гигиены. И хотя это не совсем подарки, а скорее необходимость, но это проявление внимания и заботы, так необходимых одиноким старикам.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Молодежь из строительного колледжа выбирает помощь пожилым людям
-
В Беларуси увеличился индекс финансовой грамотности населения
-
Католическое Рождество отпраздновали у главной елки Бобруйска
-
Торжество, элегантность, грация. В Бобруйске прошел IV городской новогодний бал
-
Для воспитанников бобруйской специальной школы-интернат для детей с нарушением слуха организовали праздник в виде сказки