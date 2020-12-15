Молодежь — инновации — будущее. В Бобруйске подвели итоги городского этапа 10-го республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси»

Во вторник, 15 декабря, на базе средней школы №34 состоялось подведение итогов городского этапа 10-го республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси».

В 2020-м в городском этапе участвовало 9 проектов. Ребята представляли свои разработки в онлайн-формате. Лучшие работы у Никиты Кондратьева, учащегося ГУО «Средняя школа №23 г. Бобруйска» (проект «Автоматическая подача звонков в школе»), и у Юлии Кухто, преподавателя информатики ГУО «Средняя школа №34 г. Бобруйска» (проект «Помощник Робочист»). Теперь они будут представлять наш город на областном этапе в Могилеве.

Никита Кондратьев, учащийся ГУО «Средняя школа №23 г. Бобруйска» (проект «Автоматическая подача звонков в школе»).

Юлия Кухто, преподаватель информатики ГУО «Средняя школа №34 г. Бобруйска» (проект «Помощник Робочист»).

Комиссией были рассмотрены проекты следующих участников:

Мария Чиженок, учащаяся ГУО «Средняя школа №2 г. Бобруйска», проект «Электрификация Бобруйского района»;

Никита Кондратьев, учащийся ГУО «Средняя школа №23 г. Бобруйска», проект «Автоматическая подача звонков в школе»;

Анастасия Пась, секретарь ГУО «Средняя школа №11 г. Бобруйска», проект информационный сайт «Дари добро»;

Ксения Мирошниченко, Надежда Русецкая, учащиеся ГУО «Средняя школа №24 г. Бобруйска», проект «Беларусь Синеокая»;

Юлия Кухто, преподаватель информатики ГУО «Средняя школа №34 г. Бобруйска», проект «Помощник Робочист»;

Валерия Ушакова, учащаяся УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж», проект «Твори добро»;

Анна Калинка, учащаяся УО «Бобруйский государственный торгово-экономический профессионально-технический колледж», проект «ELкурьеро»;

Екатерина Алексютина, преподаватель географии и биологии УО «Бобруйский государственный колледж им. А. Е. Ларина», проект мобильное приложение «Обучающая экоигра по сортировке мусора»;

Арсений Варонай, учащийся филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж», проект «Здорово здоровым быть!».

– Всем участникам проекта «100 идей для Беларуси» были вручены благодарности и подарки. Победители получили дипломы и денежные премии от бобруйского горисполкома, — рассказала Ольга Медведева, второй секретарь бобруйского городского комитета ОО «БРСМ».

Виктор Чабан. Фото автора.