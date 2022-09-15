«Молодежь. Единство. Развитие». Прошли диалоговые площадки с участием молодых бобруйчан

Молодые специалисты предприятий Бобруйска и представители Молодежного парламента нашего города 14 сентября стали участниками диалоговой площадки «Молодежь. Единство. Развитие». Мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства, прошли на базе Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям и Бобруйского мясокомбината.

Встречу в горрайотделе приветственным словом открыл первый заместитель начальника Павел Шерснев: «Молодежь – наше будущее. А будущего без истории не бывает. Поэтому свою историю необходимо знать и помнить знаменательные даты». Главными спикерами выступили учитель истории и обществоведения гимназии №3 Иван Песенко и младший научный сотрудник краеведческого музея Лариса Зданович. Иван Эдуардович напомнил, почему для праздника была выбрана именно дата 17 сентября. В 1939 году Беларусь, разделенная на две части после советско-польской войны 1921 года, вновь воссоединилась благодаря освободительному походу Красной Армии.

– По Рижскому мирному договору 1921 года почти половина нашей страны отошла к Польше. Белорусов не воспринимали как равных, проводилась политика ассимиляции, это был аграрный регион, который работал на Польшу, – рассказал Иван Песенко. – Для примера, из 400 белорусскоязычных школ на присоединенной территории не осталось ни одной, закрывали библиотеки и ликвидировали газеты. К жителям поляки применяли жесткие меры, устраивали показательные акции по усмирению «возмущавшихся» белорусов, на которых доносили агенты в деревнях и городах. К слову, первый концлагерь на территории Беларуси создали не немцы в 1941-м, а поляки в 1934 году в Березе, через него прошли около 10 тысяч белорусов. И вот с 17 сентября 1939 года начинается процесс воссоединения, и есть множество документальных фактов, что наши войска встречали как освободителей с цветами. Мы должны понимать, что праздник народного единства не случайно у нас появился, должны помнить, через что прошли наши предки и ценить.

Лариса Зданович посвятила урок памяти событиям оккупационного периода в нашем городе во время Великой Отечественной войны и геноциду мирного населения. Жизнь еврейского гетто, занимавшего несколько кварталов в районе «Красного пищевика». Лагерь для военнопленных на территории Бобруйской крепости, где за колючей проволокой под открытым небом люди умирали от голода, болезней и холода, где были расстрельные площадки и массовое сожжение… Точных цифр погибших тогда не назовет никто… По некоторым данным в Бобруйске было уничтожено более 40 тысяч мирных жителей. В экспозиции краеведческого музея и на выставке «Забвению не подлежит» можно узнать больше исторических фактов о тех жутких событиях.

Учитывая, что на мероприятии собрались молодые люди, которым предстоит скоро выбирать будущую профессию, слово предоставили курсантам Университета гражданской защиты МЧС Беларуси. Маргарита Латышева и Андрей Новик рассказали об учебе, быте, возможностях проявить себя, а молодой работник МЧС Кирилл Аверченко поделился первым опытом работы в горрайотделе.

Приятный бонус для участников встречи – экскурсия в Центр оперативного управления Бобруйского ГРО ЧС. Ребята увидели, как работают диспетчеры, принимающие вызовы на номера 101 и 112. Кстати, в среднем в день в службу МЧС поступает 120-150 звонков. Молодежи показали оснащение пожарной машины и спасательную технику. Завершилась экскурсия в сквере «Юный спасатель».

В диалоговой площадке на Бобруйском мясокомбинате от спикеров также прозвучал исторический экскурс на тему Дня народного единства. С молодыми специалистами пообщалась директор предприятия и депутат городского Совета депутатов Татьяна Савченко. Рассказывая о повседневной работе депутатского корпуса, Татьяна Михайловна отметила, что горсовет является связующим звеном между исполнительной властью и жителями города. Главным для себя депутат считает помочь обратившимся людям в решении их вопросов и проблем. Об основных задачах и направлениях деятельности Молодежного парламента, волонтерской работе, участии в общественной жизни, подготовке проектов поговорила с участниками мероприятия член Молодежного парламента при Могилевском областном Совете депутатов Ольга Рыбакова. «У нашей молодежи есть прекрасная возможность вносить свои идеи и инициативы. Руководство города и области нас слышит и помогает в их реализации», – заверила Ольга Андреевна.