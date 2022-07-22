Молодежь Бобруйска приняла участие в проекте «Архивы: память о прошлом во имя будущего»

21 июля 2022 года в рамках реализации совместного проекта Департамента по архивам и делопроизводству и ОО «БРСМ» «Архивы: память о прошлом во имя будущего» руководители территориальных штабов студенческих отрядов ОО «БРСМ» посетили государственный архив Могилевской области.

Республиканский проект «Архивы: память о прошлом во имя будущего» приурочен к проведению Года исторической памяти и 100-летнему юбилею архивной службы Беларуси.

Главная цель нового проекта – просвещение и патриотическое воспитание молодежи на основе материалов Национального архивного фонда Беларуси.

В ходе встречи архивистами была проведена обзорная экскурсия, в ходе которой ребята ознакомились с основными направлениями деятельности архива, с составом и содержанием его фондов.