Молодежь БГУ на раскопках курганов изучат места древних погребений

Студенты-археологи Белорусского государственного университета ведут раскопки древних курганов, сообщили в пресс-службе вуза.

Работы по изучению захоронений проводятся во время учебной практики первокурсников исторического факультета БГУ. "Раскопки древних курганов начали в прошлом году. Археологам удалось изучить один курган и найти ценные артефакты. Среди них керамический горшок, кремированные кости человека, бронзовые украшения, роговой гребень. Уникальные погребальные памятники датируются второй половиной І тысячелетия нашей эры и расположены на территории возле деревни Речки Вилейского района", - рассказали в пресс-службе.

Все находки передаются в лабораторию музейного дела исторического факультета, позже они дополнят археологическую экспозицию БГУ.

"В ближайший месяц работы по изучению мест древних погребений и поиск новых захоронений третьей четверти І тысячелетия внутри курганов продолжатся", - заключили в вузе.