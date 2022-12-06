Мокрый снег, туман и гололед обещают синоптики на этой неделе, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На предстоящей неделе зима ослабит свои позиции. Фронтальные разделы и морские воздушные массы с юго-запада Европы будут забрасывать в нашу страну обширные поля облачности, из которых время от времени будет приниматься снег, мокрый снег, при повышении температуры воздуха, преимущественно по юго-западу страны, возможен дождь. При выпадении дождя на переохлажденной поверхности будут образовываться гололедные явления. Местами по стране будут сгущаться туманы. В этой связи водителям и пешеходам надо быть предельно бдительными и осторожными", - отметили в Белгидромете.

По информации синоптиков, температурный фон в ночные часы в основном будет находиться на стороне отрицательных значений, дневные максимумы будут колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений.

В среду, 7 декабря, ночью преимущественно в западных и центральных районах страны, утром и днем на большей части территории ожидаются осадки (в основном снег, мокрый снег). Местами гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит минус 3-10 градусов, по востоку при прояснениях - до минус 13 градусов. Днем будет 0 - минус 6 градусов. По юго-западу страны ночью ожидается 0 - минус 2 градуса, а днем - плюс 1-2 градуса.

В четверг, 8 декабря, временами пройдут осадки (в основном снег, мокрый снег). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха охладится до 0 - минус 6 градусов, а днем составит - минус 3 - плюс 2 градуса.

В пятницу, 9 декабря, местами по территории Беларуси пройдет кратковременный снег, мокрый снег, днем по юго-западу возможен дождь. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до минус 8 градусов, а при прояснениях - до минус 12 градусов. Днем ожидается минус 5 - плюс 1 градус.

В субботу, 10 декабря, на большей части территории страны прогнозируются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ночью температура воздуха будет 0 - минус 7 градусов, при прояснениях - до минус 12 градусов. Днем ожидается от минус 4 градусов по северо-западу до плюс 4 градусов по юго-востоку.

В воскресенье, 11 декабря, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит минус 3 - плюс 3 градуса. Ночью при прояснениях прогнозируется до минус 8 градусов, днем по юго-востоку - до плюс 6 градусов.