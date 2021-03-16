Мокрый снег с дождем. Погода на 17 марта
49 0
В среду будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), местами сильные осадки, в основном мокрый снег. В отдельных районах ожидается налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северный 5-10 м/с, днем в отдельных районах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем - 1-7 градусов тепла.
также
-
Мокрый снег с дождем. Погода на 17 марта
-
Что нужно знать о первоцветах?
-
Цены на автомобильное топливо изменятся в Беларуси с 16 марта
-
17 марта пройдет «прямая телефонная линия» по вопросам предпринимательской деятельности
-
Субъекты хозяйствования города приглашаются к участию в ярмарке инновационных разработок «Машиностроение и металлообработка»