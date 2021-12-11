Мокрый снег с дождем ожидаются в Беларуси 12 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет преобладать облачная погода. Над большей частью страны пройдут осадки. В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем по юго-востоку - до плюс 6.