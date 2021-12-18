Мокрый снег с дождем и туман ожидаются в Беларуси 19 декабря

Туман и мокрый снег с дождем ожидаются в Беларуси 19 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый - до 15-18 м/с.

Температура воздуха составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - от 0 до 5 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать и днем существенно не изменится.