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Погода

Мокрый снег с дождем и туман ожидаются в Беларуси 19 декабря

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Мокрый снег с дождем и туман ожидаются в Беларуси 19 декабря

Туман и мокрый снег с дождем ожидаются в Беларуси 19 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут осадки (дождь, мокрый снег). Местами слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый, днем местами сильный порывистый - до 15-18 м/с.

Температура воздуха составит от минус 2 до плюс 4 градусов, днем - от 0 до 5 градусов тепла. Атмосферное давление ночью будет интенсивно падать и днем существенно не изменится.

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