Мокрый снег с дождем и туман ожидаются в Беларуси 18 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем во многих районах осадки (мокрый снег, дождь). Ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северный, днем с переходом на западный 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем - от минус 2 до плюс 4 градусов.