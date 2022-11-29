Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 30 ноября

Снег и до плюс 1 градуса будет в Беларуси 30 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 30 ноября, будет облачно. Ночью и утром на большей части территории пройдет снег, мокрый снег, днем местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 7 градусов по востоку до плюс 1 градуса по западу.