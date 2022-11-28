Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 ноября

уман, мокрый снег и гололедицу прогнозируют синоптики 28 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На территории Беларуси будет преобладать облачная погода. Ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега. Днем по юго-востоку возможен дождь. Местами ожидаются туман, налипание мокрого снега, слабый гололед и гололедица на дорогах. Ветер будет неустойчивым слабым.

Температура воздуха днем составит от минус 3 до плюс 2 градусов.