Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 ноября
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уман, мокрый снег и гололедицу прогнозируют синоптики 28 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
На территории Беларуси будет преобладать облачная погода. Ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега. Днем по юго-востоку возможен дождь. Местами ожидаются туман, налипание мокрого снега, слабый гололед и гололедица на дорогах. Ветер будет неустойчивым слабым.
Температура воздуха днем составит от минус 3 до плюс 2 градусов.
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