Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Погода

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 ноября

5 0

Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 28 ноября

уман, мокрый снег и гололедицу прогнозируют синоптики 28 ноября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

На территории Беларуси будет преобладать облачная погода. Ожидаются осадки в виде снега или мокрого снега. Днем по юго-востоку возможен дождь. Местами ожидаются туман, налипание мокрого снега, слабый гололед и гололедица на дорогах. Ветер будет неустойчивым слабым.

Температура воздуха днем составит от минус 3 до плюс 2 градусов.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿